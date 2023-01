Homem de 50 anos é morto a facadas durante briga

Depac Centro Campo Grande / Divulgação/Sejusp

Homem, de 50 anos, foi morto a facadas na noite de ontem (15), durante briga no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo informações do Midiamax, a filha da vítima contou que estava em casa, quando o pai chegou ensanguentado, com lesões nas mãos e barriga. Ela chamou o Corpo de Bombeiros, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo a filha, o pai estava em uma casa acompanhado de um homem e duas mulheres quando a briga começou.

A polícia busca pelo autor e o caso foi registrado como homicídio simples, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.