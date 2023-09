Homem desaparece durante banho de rio na região do Passo do Lontra

Por volta das 17 horas deste sábado, 23 de setembro, o Corpo de Bombeiros Militar em Corumbá, recebeu uma solicitação para atendimento de um provável afogamento na região do Passo do Lontra, logo abaixo da ponte.

Segundo relatos, a provável vítima um homem de 47 anos, estava no local com amigos tomando banho no rio, quando foi avistado pela última vez acenando com as mãos, e submergindo em seguida, e não foi mai visto.

Devido à complexidade operacional da atividade de mergulho naquele local e levando-se em conta a segurança da guarnição, as buscas não são realizadas no período noturno. A equipe com três militares deslocará em direção ao Passo do Lontra às 5h00 da amanhã de domingo, para iniciar as buscas no raiar do sol.