Homem é acusado de estuprar filhas gêmeas e engravidar outra em Caarapó

Homem foi preso / CGNews

Homem de 43 anos foi preso por estuprar as três filhas, desde que tinham 6 e 7 anos, em Caarapó. Uma delas, hoje com 17 anos, está grávida e acredita que seja do pai dela.

As informações foram divulgadas pelo CGNews e a prisão aconteceu no Bairro Capitão Vigário I. O caso foi denunciado pela adolescente de 14 anos, que foi até a Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados, relatando que, desde os 6 anos, foi estuprada pelo pai e que conseguiu sair de casa. A jovem disse que sua irmã gêmea, que ainda mora com ele, também é vítima de abusos constantes.

Na investigação, a equipe do SIG (Seção de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Caarapó chegou até uma jovem de 17 anos, outra filha do suspeito. Hoje casada e vivendo em outra casa, contou que era estuprada desde os 7 anos, diariamente, e o pai a tratava como se fosse esposa.

Essa jovem de 17 anos está grávida e, como o último abuso aconteceu há 4 meses, acredita que seja do pai dela. Disse que somente conseguiu sair de casa depois que ele a obrigou a se casar, já que a madrasta tinha ciúmes da relação deles. Contou que a irmã que ainda mora na casa sempre implorou para ir morar com ela, mas o homem nunca deixou.

Ainda segundo o portal, o homem e a terceira vítima, a gêmea de 14 anos, foram encontrados na casa dele, no Bairro Capitão Vigário I. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele, sendo deferida pela 2ª Vara de Caarapó.

O autor, que está à disposição da Justiça, poderá responder criminalmente por estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A, do CP), com incidência de causa de aumento de pena pela ascendência e por resultar em gravidez, ainda a ser esclarecido.