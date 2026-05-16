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VIOLÊNCIA

Homem é agredido ao tentar impedir furto em residência de Ladário

Redação

Publicado em 16/05/2026 às 11:47

Atualizado em 16/05/2026 às 11:49

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Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa

Um homem de 58 anos ficou ferido após ser agredido na manhã desta sexta-feira (15), em Ladário.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a equipe de resgate foi acionada por volta das 11h para atender a ocorrência na Avenida 14 de Março, próximo a um posto de combustível.

No local, os socorristas encontraram a vítima consciente e conversando. O homem contou que estava na varanda de casa quando percebeu a tentativa de furto de um saco de arroz de 5 quilos. Ao tentar impedir a ação, acabou sendo atingido na cabeça com um golpe de barra de ferro.

Após a agressão, o suspeito fugiu do local.

A vítima apresentava um corte profundo na cabeça e também sangramento no nariz. Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos ainda no local para conter o sangramento.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde recebeu atendimento médico.

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