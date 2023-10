Homem é agredido ao tentar separar briga na fronteira de MS

Divulgação

Um homem identificado como Eladio Olmedo, ficou gravemente ferido ao tentar separar duas mulheres trans durante uma briga, no bairro Obrero, em Pedro Juan Caballero.

Conforme as informações do rádio Império FM, as mulheres estavam brigando com uma comerciante de rua.

Ainda conforme o site, ele tentou intervir a discussão, mas acabou sendo atingido na cabeça por uma pedra lançada por uma das agressoras.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional e precisou receber pontos na ferida. Já as mulheres trans foram levadas também para unidade de saúde para fazerem exames médicos antes de serem encaminhadas à delegacia local.

O caso foi registrado pela Polícia Nacional e as duas irão permanecer sob custódia.