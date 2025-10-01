Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 16:26

Polícia

Homem é agredido com barra de ferro pelo irmão em Corumbá

Vítima foi socorrida com vários ferimentos

Redação

Publicado em 01/10/2025 às 14:16

Atualizado em 01/10/2025 às 14:18

Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa

Um homem de 39 anos foi agredido com uma barra de ferro pelo próprio irmão na tarde de terça-feira, 30, em Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30, na Rua J.B. Mota, estrada de acesso ao aterro sanitário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate foi acionada para atender uma vítima de agressão física. No local, os socorristas encontraram o homem consciente e orientado, porém com diversos ferimentos.

A vítima apresentava hematomas na região do rosto, braços e costas, além de um corte contuso na cabeça, próximo à orelha esquerda, com intensa hemorragia. Após receber os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado à Unidade de UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Segundo o relato da vítima, a agressão foi cometida pelo próprio irmão, após uma discussão por motivos familiares. A briga evoluiu para violência física, e a lesão na cabeça teria sido provocada por uma barra de ferro.

O caso será encaminhado às autoridades policiais para investigação.

