Homem é agredido com barra de ferro pelo irmão em Corumbá

Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa

Um homem de 39 anos foi agredido com uma barra de ferro pelo próprio irmão na tarde de terça-feira, 30, em Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30, na Rua J.B. Mota, estrada de acesso ao aterro sanitário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate foi acionada para atender uma vítima de agressão física. No local, os socorristas encontraram o homem consciente e orientado, porém com diversos ferimentos.

A vítima apresentava hematomas na região do rosto, braços e costas, além de um corte contuso na cabeça, próximo à orelha esquerda, com intensa hemorragia. Após receber os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado à Unidade de UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Segundo o relato da vítima, a agressão foi cometida pelo próprio irmão, após uma discussão por motivos familiares. A briga evoluiu para violência física, e a lesão na cabeça teria sido provocada por uma barra de ferro.

O caso será encaminhado às autoridades policiais para investigação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!