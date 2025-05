Homem é agredido durante tentativa de roubo em Anastácio

Delegacia de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

Na madrugada de ontem, 13, uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal dolosa em Anastácio.

No local, socorristas prestavam atendimento a um homem de 48 anos, que apresentava ferimentos no nariz após ser agredido com um pedaço de madeira, tipo balaústre.

Segundo relato da vítima, o ataque foi cometido por um grupo de indivíduos que tentou roubar sua bicicleta.

A vítima não conseguiu identificar os autores com precisão, mas informou que entre eles estariam jovens conhecidos na região.

A equipe policial realizou buscas nas imediações, porém os suspeitos não foram localizados. A vítima foi encaminhada ao Hospital Pronto Socorro de Aquidauana para receber atendimento médico.

