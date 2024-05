Homem é agredido por outras seis pessoas durante festa

Divulgação

Homem de 27 anos ficou ferido após ser agredido por outras seis pessoas em uma festa, no município de Anastácio. O caso ocorreu às 2h de sábado (4).

Segundo informações do boletim de ocorrência, um amigo da vítima passou com cinco seguranças e o mesmo disse para ele: "me diz quem te bateu que eu vou la pegar ele".

Após isso, um dos seguranças que estava conduzindo seu amigo voltou e começou a cutucar a vítima com uma tonfa (cassetete) e em seguida chegou mais outros, cerca de seis homens que o agredi-lo com socos e com a tonfa, lhe causando lesões nos lábios superiores, interior da boca, testa, braços e costas e em seguida, o conduziram para fora do evento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.