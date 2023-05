Homem é agredido por seis pessoas após sair da festa da Farinha em Anastácio

Caso ocorreu em Anastácio / Divulgação

Um homem, de 26 anos, procurou a Polícia Civil após ele ser agredido por seis pessoas na saída da festa da farinha no último sábado, dia, 6, por volta das 4h20 da manhã.

Segundo a vítima, ele estava voltando da festa que havia na cidade quando foi abordado pelo gruo que apararentemente todos os adolescentes, eles se aproximaram e anunciaram o assalto, pedindo para passar o celular e dinheiro.

O homem, que é morador de Aquidauana, se recusou, foi nesse momento em que ele passou ser agredidos com chutes, socos e pontapé. Devido à agressão a vítima perdeu a consciência e só se recorda de do momento em que acorda no hospital.

Na delegacia, o homem ressaltou que não consegue reconhecer nenhum dos autores, pois estavam com bonés e a ação foi muito rápida. Até o momento ninguém foi preso, caso está sendo investigado pela Delegacia de Anastácio