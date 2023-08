Homem é assassinado a facadas em Jardim

Delegacia de Jardim-MS / Divulgação

Um homem de 28 anos foi assassinado com várias facadas no pescoço e no rosto na madrugada deste domingo, 20.

Ele seria usuário de drogas e estava em um imóvel abandonado na Vila Seac, em Jardim.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito é um rapaz de 24 anos. Ele chegou no local de moto acompanhado da esposa e discutiu com a vítima por motivos incertos. Ambos entraram em luta corporal e o suspeito teria atingido a vítima com golpes de faca.

Testemunhas informaram a dinâmica do crime a Polícia e disseram que tentaram apartar a briga, mas que não conseguiram.

Após o crime, o suspeito fugiu de moto. Segundo o site Jardim MS News, a irmã da vítima disse que ele deixou o presídio Máximo Romero há 30 dias e que era usuário. Ele respondia por tentativa de homicídio e tráfico de drogas.