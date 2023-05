Homem é assassinado a tiros enquanto almoçava em restaurante de Chapadão do Sul

Socorro foi acionado, mas ele já estava sem vida / (Foto: O Correio News)

Ridan Nunes Machado de 43 anos foi assassinado a tiros enquanto almoçava em um restaurante do bairro Esplanada III em Chapadão do Sul. Ele foi morto com tiros nas costas e cabeça de espingarda calibre 1.

A vítima seria moradora de Chapadão do Céu, em Goiás, cidade vizinha do local do crime. Por volta das 12h30, ele almoçava quando um homem que teria chegado em uma motocicleta, pediu para uma mulher e criança sair e atirou.

Os disparos atingiram as costas e cabeça de Ridan. O Corpo de Bombeiro de Chapadão do Sul chegou a ser acionado, mas ele já sem vida, conforme o site O Correio News. A Polícia Civil e perícia estiveram no local para apurar o crime. O acusado fugiu em seguida e ainda não foi encontrado.