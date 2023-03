Homem é assassinado a tiros no Centro de Amambai

Bandidos fugiram a pé / A Gazeta News

Adalberto Amaral, de 35 anos, foi assassinado a tiros de pistola calibre 9 milímetros no final da tarde dessa quinta-feira, dia 9, no Centro de Amambai.

A vítima estava parada quando os assassinos, dois homens em uma motocicleta, se aproximaram e efetuaram os disparos, informou o Gazeta News. A vítima morreu no local.

Após os disparos a dupla tentou fugir, mas a moto afogou e parou no meio da rua. Os suspeitos tenta ainda tentaram empurrar a moto na tentativa dela funcionar, mas sem sucesso. Eles abandonaram o veículo e fugiram a pé, inclusive deixando capacete.

As polícias, Civil e Militar, bem como uma equipe do Núcleo de Perícia estiveram no local realizando levantamentos. A Polícia Civil investiga o caso.