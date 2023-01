Homem é assassinado após discutir por jogo de sinuca em MS

Os dois discutiram por conta de uma aposta feita com outra pessoa / Rio Brilhante em Tempo Real

De acordo com o Campo Grande News, o dono do bar contou que a vítima e o suspeito estavam bebendo com outros clientes e jogando sinuca.

Os dois discutiram por conta de uma aposta feita com outra pessoa. A vítima foi retirada do bar pelo agressor.

Um irmão do suspeito chegou no local e também discutiu a vítima e depois foi embora. A vítima saiu do bar e acabou voltando com uma faca.

Ele ficou do lado de fora do estacionamento e teria começado a provocar o suspeito, que que saiu do bar e foi atingido por uma facada no braço.

O homem correu até um carro estacionado no local, pegou uma faca e desferiu um golpe na vítima, que morreu antes do socorro chegar.

Equipes das policias Militar e Civil, assim como da Perícia estiveram no local. A faca usada no crime estava ao lado da vítima. Buscas foram feitas pelo autor, mas ele não foi encontrado.