Homem é assassinado com facada no tórax em MS

Divulgação

José Lima do Nascimento foi esfaqueado no tórax em frente à Conveniência Martins, localizada na Avenida Tancredo Neves, em Eldorado.

Ele foi socorrido e encaminhado à Fundação Hospitalar, mas não resistiu ao ferimento e faleceu. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 27.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor seria conhecido como "Delegado Motinha”.

Familiares contaram à polícia que o autor chegou na casa da irmã gritando “dei uma facada no Betão, taí o carro".

Após a fala, ele teria saído sem dizer para onde iria. No veículo, foram encontradas uma bainha de faca de couro, na cor marrom, e uma carteira. O autor ainda não foi localizado.

A polícia investiga as causas do crime e analisa as câmeras de segurança da conveniência. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e homicídio qualificado pela traição de emboscada ou mediante simulação.