Homem é assassinado e polícia busca por filho em Itaquiraí

Viatura da Polícia Militar / Foto: Divulgação

Verlin Santos Oliveira, de 31 anos, foi encontrado morto com uma facada no pescoço, na noite de sábado, 17, na Comunidade do Carrapato, Assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí. A suspeita é que o filho esteja envolvido no crime.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relatam que a vítima bebia, quando houve uma discussão com o filho, de 24 anos. Eles teriam visto o jovem sair correndo do local e, em seguida, a vítima com o pescoço sangrando, mas não viram o que aconteceu.

A Polícia Militar foi acionada. A perícia e Polícia Civil também foram acionadas.

O suspeito não foi localizado e o caso foi registrado como homicídio simples.