Homem é assassinado em Dourados

Sidnei Bronka - Ligado na Notícia

Homem ainda não identificado foi assassinado com golpes de faca em Dourados na madrugada deste domingo, 25.

A vítima foi encontrada por populares no meio da rua Barnabé Minhos, próximo da rua Lindalva Marques Ferreira, no Jardim Flórida 2.

Segundo o site Ligado na Notícia, o corpo estava ao lado de uma bicicleta da cor vermelha. A vítima foi morta com três facadas no peito e uma facada nas nádegas.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência e localizou o corpo na calçada com a roupa suja de sangue e vários ferimentos pelo corpo.

Além da bicicleta, havia uma mochila com várias peças de roupas, perfumes, calçados e uma chave de roda. A polícia constatou ainda que a vítima foi agredida com os golpes de faca em uma casa onde um homem foi encontrado morto de causas naturais na tarde desse sábado no mesmo endereço. No quintal da casa e na calçada, a polícia percebeu várias manchas de sangue.

A vítima que não portava documento, aparenta ter 40 anos, tem uma tatuagem do 'Corinthians' no peito, tatuagem com o nome 'Felipe' no braço esquerdo e uma tatuagem com a palavra 'amor' no braço direito.

Após o trabalho de perícia no local, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Médico Legal (IML), em Dourados. O caso é investigado pela Polícia Civil.