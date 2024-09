Homem é atingido com tiro após briga em bar no Nova Aquidauana

Divulgação

A Polícia Militar de Aquidauana foi acionada via COPOM, no último sábado, 31, para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma conveniência, localizada na Avenida Mato Grosso, no Bairro Nova Aquidauana.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros prestando os primeiros socorros a um homem de 44 anos, vítima de um disparo de arma de fogo.

A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro local, onde foi constatado que seu estado de saúde não era grave.

Testemunhas afirmaram que o conflito teve início quando a vítima, ao derrubar o copo de cerveja de um dos presentes, tentou resolver a situação pagando pela bebida.

Em determinado momento, uma jovem chegou ao local e a vítima acabou se desentendendo com o namorado dela.

A vítima foi agredida com uma "capacetada" e, ao tentar se levantar, foi alvejada no tórax por um disparo de arma longa, efetuado por outra pessoa. Os agressores fugiram em uma caminhonete e não foram identificados pelas testemunhas.

O caso segue sendo investigado.