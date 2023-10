Homem é atropelado e atingido com golpes de facão em São Gabriel

Ilustrativa

Homem, de 28 anos, foi atropelado e depois atacado com golpes de facão na região da cabeça, durante a manhã desta quinta-feira (12), em São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações do site Idest, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local da confusão, onde um homem teria sido atropelado por um Fiat Uno e em seguida o motorista o atacou com um facão.

Após cometer a tentativa de assassinato, o autor fugiu do local deixando a vítima caída ao solo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o jovem até o Hospital Municipal para que ele pudesse receber atendimento médico especializado. Apesar disso, ele não portava documentos de identificação.

Ainda segundo o site do interior, a vítima seria o mesmo rapaz que no dia 2 de outubro acabou sendo conduzido para a delegacia ao ser acusado de violência doméstica. Ele portava uma faca, que foi apreendida pelas autoridades policiais.

O caso está sendo investigado, já que o paradeiro do autor e os motivos não foram esclarecidos.