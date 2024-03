Homem é atuado pela pesca predatória de pintados em Guia Lopes

Uma dos exemplares apreendidos / Divulgação

Um homem de 43 anos foi autuado por pesca predatória de quatro pintados na madrugada desta quarta-feira (20). O fato aconteceu em Guia Lopes da Laguna, especificamente no trevo da rotatória de acesso aos municípios de Bonito e Jardim.



Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava um bloqueio policial na área devido a operação “Protetor”. O pescador estava em uma motocicleta que, recebeu ordem de parada.



Na abordagem, foi observado na garupa da motocicleta um saco tipo "bag" e em seu interior estavam quatro exemplares de peixe da espécie pintado.



Questionado, o homem disse capturou os peixes no Rio Miranda, na localidade poço do Sobradinho, em Nioaque. Para a pesca, ele confessou que utilizou uma rede e tarrafa, o que caracteriza o crime ambiental de pesca predatória, devido a utilização de apetrechos proibidos. Em revista, a rede e a tarrafa foram encontradas.



Diante dos fatos, o pescador foi conduzido a Polícia Militar Ambiental de Jardim. Lá, foram realizados os procedimentos administrativos ambientais pelo crime de pesca predatória.



Os peixes, a rede e a tarrafa foram apreendidos. O homem assinou termo e foi liberado com a motocicleta.