Homem é autuado em R$ 1,5 mil por pesca com tarrafa no Rio Aquidauana

Rede apreendida na fiscalização / Divulgação

Na tarde desta quinta-feira, 7, por volta das 12h30, durante a Operação Piracema, uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana realizou fiscalização nas pousadas, ranchos e principais pontos de pesca do Rio Aquidauana, localizado na região da Corredeira do Bambu, distrito de Piraputanga. A ação teve como objetivo coibir práticas ilegais de pesca durante o período de defeso.

Durante a operação, os policiais flagraram dois indivíduos praticando pesca predatória com o uso de tarrafa, um petrecho proibido. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir, mas um deles foi capturado pela PMA. O indivíduo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado e recebeu um Auto de Infração no valor de R$ 1.500,00.

O segundo envolvido, que é conhecido pela polícia, conseguiu escapar e está sendo procurado pelas autoridades. O caso segue em investigação, com a prisão do primeiro autor sendo ratificada pela autoridade policial. A PMA continua com a fiscalização rigorosa no combate à pesca predatória, em cumprimento à legislação ambiental e à proteção dos recursos naturais da região.