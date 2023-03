Homem é autuado em R$ 20 mil por plantio de lavoura em área protegida

Área plantada ilegalmente / Divulgação PMA

Durante fiscalização ambiental em dois lotes rurais no assentamento rural Rio Feio no município de Guia Lopes da Laguna, nas margens da rodovia MS 382, Policiais Militares Ambientais de Jardim autuaram na segunda-feira,20, à tarde, o dono de um sítio por plantio de lavoura ilegalmente, degradando área protegida de Reserva Legal de seu lote e do vizinho.

O homem, de 36 anos, que já havia sido autuado pela PMA em 2019 e 2020 por infrações ambientais, realizou a degradação pelo plantio agrícola de uma área de 2,6 hectares nos dois lotes que o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) cercou para a constituição da Reserva Legal coletiva do assentamento, que é protegida por lei.

As atividades foram paralisadas e o infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 20.000,00. ele também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de três meses a um ano de detenção.