Homem é baleado e morre em Corumbá

Paulo Victor Assunção, de 36 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 21, após ser baleado em Corumbá. Ele estava em uma área, localizada atrás do Complexo Poliesportivo, em frente à antiga estação da NOB.

Conforme o Diário Corumbaense, a morte ocorreu por volta das 5h30 e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Devido a gravidade do ferimento, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi chamada, mas a vítima não resistiu.

A Polícia Civil e a Perícia foram ao local para apurar as circunstâncias do crime. O delegado do Cartório de Homicídios, Jean Castro, informou que houve uma festa nas proximidades e na madrugada aconteceu uma briga.

"A vítima ainda tentou correr, mas foi atingida por um disparo que acertou a cabeça. Ainda não se sabe o motivo da briga. Temos as qualificações dos envolvidos e vamos dar prosseguimento à investigação", afirmou.

O corpo foi removido para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal ) e o caso registrado como homicídio simples.