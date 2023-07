Homem é brutalmente assassinado a pauladas e com 16 facadas em Itaporã

Bernardo Florêncio Torales, de 51 anos, foi assassinado de maneira brutal na noite desta quinta-feira (27) na cidade de Itaporã. Ele recebeu diversas pauladas na cabeça, ficou com o rosto desfigurado e recebeu 16 facadas de Diego da Silva Gentil, de 21 anos, preso em flagrante pelo crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estaria em sua residência na companhia de Diego, quando aconteceu uma discussão e testemunhas passaram a ouvir várias pancadas e gritos, quando viram o suspeito deixando o local.

A Polícia Militar foi acionada para acompanhar inicialmente o caso e passaram a realizar diligências com o intuito de encontrar o jovem. Após algum tempo do homicídio, os militares receberam a informação de que o suspeito estava andando pelo bairro Cohab com manchas de sangue nas roupas.

Logo o suspeito foi localizado e quando questionado sobre o crime, ele confessou, dizendo que passava na frente da residência e foi convidado a fazer o uso de maconha e que após o uso das drogas, Bernardo teria se apossado de um canivete e tentado esfaqueá-lo. Diego afirmou que se defendeu e pegou um pedaço de concreto e desferiu um golpe no rosto da vítima.

O suspeito ainda confirmou que desferiu várias pisadas e pegou o canivete, desferindo vários golpes no corpo de Bernardo, que estava caindo, fugindo logo na sequência. O objeto perfurante foi jogado em um beiro e posteriormente encontrado pelos militares.

No local do crime, a Polícia Civil e a Polícia Científica deram início a investigação e puderam visualizar que foram ao menos 16 facadas no corpo da vítima, além de um grande ferimento no rosto que causou descolamento da pele.

O caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso e homicídio qualificado pela traição, de emboscada que dificulte a defesa do ofendido.