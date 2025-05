Homem é condenado por injúria religiosa em Campo Grande

Divulgação

A Justiça de Campo Grande condenou um homem a um ano de prisão em regime fechado por cometer injúria religiosa contra um colega de trabalho. O caso foi julgado na 6ª Vara Criminal pelo juiz Márcio Alexandre Wust.

O crime aconteceu no dia 3 de maio de 2023, em um estabelecimento comercial no bairro Parque dos Novos Estados. De acordo com o processo, após um desentendimento no trabalho, o acusado desceu da empilhadeira e começou a ofender o colega, dizendo que a religião dele era "errada" e que ele "não iria para o céu".

As ofensas foram confirmadas por testemunhas e também pela confissão do próprio acusado durante o interrogatório. A vítima relatou que as falas foram diretamente ligadas à sua fé, o que configurou a injúria religiosa.

O juiz considerou que o réu foi o responsável pelas ofensas e, como ele já tinha antecedentes criminais, a pena não pôde ser substituída por medidas alternativas, como prestação de serviços.

Por isso, o homem cumprirá a pena em regime fechado.

Além da prisão, ele também foi condenado a pagar uma indenização de R$ 5 mil por danos morais à vítima, além de uma multa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!