Homem Ã© denunciado por matar o genro em fazenda de MS

Um homem, de 62 anos, foi denunciado por matar o próprio genro, de 40 anos, no dia 9 de fevereiro deste ano, em uma estrada vicinal de Sonora.

Conforme a denúncia, a vítima, a esposa e a filha do casal passaram o dia do crime com o suspeito em uma fazenda.

Entretanto, o suspeito teria discutido com a esposa. Em certo momento, ele saiu da fazenda e o genro decidiu ir atrás para acalmá-lo. Eles saíram em uma caminhonete Ford Ranger, de cor azul, como era de costume. Porém, com uma arma de fogo, ele disparou contra o genro.

Segundo o Midiamax, por conta da demora, a mulher da vítima e a mãe foram atrás. A filha ligou para o pai, que disse: “Já tentei matar o seu marido três vezes”.

Ele foi até o hospital municipal, onde deixou o corpo da vítima e fugiu.

Dois dias depois do crime, o sogro foi preso em Coxim.

O crime foi praticado devido à traição, já que a vítima era genro do autor e mantinham relação de afeto e confiança.

A denúncia requereu que ele seja julgado pelo assassinato, além de condenado a indenização por danos morais.