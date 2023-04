Homem é detido com revólver em Corumbá

Homem foi detido / Divulgação

Homem de 41 anos foi detido ao ser pego com arma de fogo ilegal na região do Guanã, parte alta de Corumbá. A prisão ocorreu no último sábado, dia 15.

Conforme o Diário Corumbaense, a arma de fogo modelo .38 niquelado, continha seis munições intactas.O revólver estava no veículo que ele conduzia, uma caminhonete.

Durante buscas, policiais militares encontraram a arma no console do veículo (caixa que fica entre os bancos). Perguntado sobre a origem do revólver, o homem relatou que já o tem há cerca de 6 anos e que utilizava apenas para ir ao sítio.

Ele foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil.