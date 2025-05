Homem é detido por ameaça e perturbação do sossego em distrito de Palmeiras

Polícia Militar, Divulgação

Na tarde de domingo, 18 de maio, por volta das 14h35, o 7º Batalhão de Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de ameaça e perturbação do sossego no Distrito de Palmeiras, em Aquidauana.

Um homem de 38 anos, após consumo excessivo de bebida alcoólica, começou a perturbar o ambiente de trabalho e a ameaçar colegas.

Segundo relatos, o suspeito se recusava a devolver a chave de um veículo que continha ferramentas de trabalho e alegava estar armado com uma faca e uma marreta, aguardando a vítima. Diante da situação e do risco potencial, as guarnições de Palmeiras e Piraputanga foram acionadas para prestar apoio.

O homem foi abordado, detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, após a vítima expressar o desejo de representar criminalmente contra ele. A rápida intervenção da PM evitou que a situação evoluísse para um confronto mais grave.

