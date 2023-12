Homem é detido por comercialização ilegal de peixe em Aquidauana

Material apreendido / Divulgação

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar Ambiental de Aquidauana por comercializar peixe ilegalmente na Rua João de Almeida Castro, no centro da cidade.

A ação ocorreu após a polícia receber informações sobre um indivíduo que estaria vendendo peixes por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Durante a operação de fiscalização na área central da cidade, próximo ao Hotel Beira Rio, os policiais identificaram o homem carregando uma bolsa preta, que continha um exemplar fresco de cachara, evidenciando sinais de captura por meio de uma rede.



Após ser abordado, o homem confessou ter pescado o exemplar utilizando uma rede e admitiu estar tentando comercializá-lo. Ele afirmou ser morador do Bairro Guanandi, nas proximidades do Rio Aquidauana, onde pratica a pesca e guarda seus equipamentos.

Peixe aprendido - Foto: Divulgação

A equipe da Polícia Militar Ambiental acompanhou o suspeito até sua residência, onde foi localizada e confiscada uma rede de pesca escondida dentro de um fogão a lenha nos fundos do quintal. Em decorrência do flagrante, o homem foi autuado por comercializar pescado proveniente de pesca proibida.



Além da prisão em flagrante, foi aplicada uma multa no valor de R$ 800,00.

A autuação deu pela prática do crime de transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes de coleta, captura e pesca proibida. As infrações de pescar em período de defeso e utilizar petrechos proibidos foram consideradas como meios para a realização do crime principal, tendo em vista a clara finalidade comercial da ação.