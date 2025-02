Jovem é detido por invasão de propriedade em Miranda

Delegacia de Miranda / O Pantaneiro

Na tarde da última quarta-feira (12), a Polícia Militar do 7º Batalhão (7º BPM) prendeu um jovem de 18 anos por invasão de propriedade no bairro Santa Cruz, em Miranda.

A equipe policial foi acionada após o morador relatar que o suspeito havia entrado no quintal de sua residência e se recusava a sair. Segundo a vítima, essa não era a primeira vez que o indivíduo invadia o local, frequentemente subtraindo produtos de uma horta comercial.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde foram tomadas as medidas cabíveis. O 7º BPM reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade, atuando no combate à criminalidade e na prevenção de delitos na região.