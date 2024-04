Homem é encontrado agonizando em casa após ser esfaqueado na Capital

Vítima socorrida em estado grave / Alex Machado/ Campo Grande News

Um homem de 52 anos, conhecido como Roberto, apelidado de "Borracha", foi ferido a facadas nas pernas na manhã deste domingo (28), na sala de sua residência na Avenida Oito, no Bairro Nova Campo Grande. Ele foi socorrido em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para uma unidade de saúde.

Segundo uma vizinha, que preferiu não ser identificada, ela foi acordada por gritos de uma mulher pedindo ajuda. "Foi por volta das 6h, uma mulher que parecia ter vindo vê-lo. Ela saiu gritando pedindo ajuda ao enfermeiro, que também é vizinho, para socorrê-lo", relatou.

De acordo com a vizinha, a vítima é uma figura conhecida no bairro, onde reside há 40 anos. Embora seja dependente químico, não costumava causar problemas para ninguém. "(Ele) era muito tranquilo, não incomodava ninguém. Ele usava drogas, mas era humilde. Quando não tinha dinheiro para comprar, pedia um prato de comida. Ele até trabalhava limpando o quintal do vizinho para ganhar algum dinheiro", lamentou.

Os moradores também informaram que antes de ser ferido, Roberto foi visto conversando com um homem que tinha saído do regime semiaberto no dia anterior. O suspeito pelo crime, Douglas Perez Lavoyer, de 35 anos, conhecido como "DK", foi preso em flagrante enquanto caminhava com uma mulher na Rua Vinte e Um. Questionado, ele confessou o ato e afirmou que esfaqueou Roberto para proteger a mulher, alegando que ele estava tentando agarrá-la, conforme o site Campo Grande News.