Homem é encontrado morto a facadas em estrada rural de Corumbá

Equipe da PM também esteve no local / (Foto: Reprodução, D Paula News)

O corpo foi localizado por volta das 6h40, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a equipe constatou que a vítima já estava sem vida no momento da chegada. Amélio estava sem documentos no momento em que foi encontrado, mas sua identidade foi confirmada posteriormente pelo delegado Jean Castro.

Segundo informações da perícia inicial, a vítima apresentava sete perfurações de faca, com ferimentos no abdômen, tórax, ombro, coxa esquerda, tornozelo e costas. A cerca de 13 metros do corpo, os policiais localizaram uma faca, que pode ter sido utilizada no crime. O objeto foi recolhido para análise, de acordo com o Jornal Midiamax.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a autoria e motivação do homicídio. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou testemunhas.

