Homem é encontrado morto após desfazer venda de casa em Anastácio

Ronald Regis / O Pantaneiro

Mario Aguirre, de 52 anos, foi encontrado morto em casa, após um desfazer a venda de um imóvel localizado em Anastácio. O crime aconteceu na última terça-feira (13).

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma amiga de Mario chegou na casa dele para alimentar os animais da vítima que se encontrava no local.

A amiga disse à polícia, que viu a porta aberta dos fundos e encontrou Mario caído na cozinha já sem vida.

Ainda segundo a testemunha, há cinco dias, Mario tinha negociado a sua residência, tendo trocado a sua casa por uma chácara na área rural de Anastácio.

A amiga disse que não conhece o dono da chácara, mas depois da negociação, sete pessoas começaram a morar na casa da vítima, sendo 6 homens e uma mulher.

Está mulher de 28 anos, no dia 13 de novembro, teria procurado Mario dizendo que estava arrependida pela troca de imóveis e queria desfazer o negócio.

Ela relatou que Mario iria na noite do dia 13 buscar umas galinhas que ficaram na casa.

Dois dias após a morte de Mário, ontem (15), policiais militares chegaram à delegacia com duas testemunhas do caso.

Além disso, informaram que tomaram conhecimento por meio das testemunhas, sendo que o marido da mulher que negociou a casa era o suspeito de ter cometido o crime.

Em diligências, os policiais encontraram o autor do assassinato na chácara, sendo que ele logo confessou o crime.

Além disso, foi realizada uma busca minuciosa no interior da residência em que os suspeitos estavam e localizada uma espingarda calibre .22, com a numeração ilegível, e sete munições intactas do mesmo calibre.

Ainda no quarto foi encontrada uma pedra de cocaína, pesando aproximadamente 6,5 gramas.