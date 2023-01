Homem é encontrado morto após levar facada nas costas em MS

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial / Hedio Farzan/Dourados News

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima foi localizada na Chácara Trevo. A polícia civil foi acionada por um popular, diante da informação de que havia uma pessoa morta em um alojamento situado na rua Rio Brilhante.

Ele estava morto em uma área dos fundos do alojamento, o qual ele residia. A perícia identificou ferimentos nas costas da vítima, provavelmente provocado por faca.

Uma pessoa que também reside no alojamento disse que a vítima trabalha no local e cumpre pena no regime semiaberto.

A testemunha contou que consumia bebidas alcoólicas durante a noite com Paraguai, mas que por volta das 21h teria ido dormir não ouviu nenhum movimento estranho no local ou algo que possa dar pistas do que ocorreu.

Ele disse que somente nesta manhã viu o homem caído ao chão.

A polícia informou que não localizou documentos pessoais da vítima fatal até o momento. É provável que a mesma tenha entre 30 a 35 anos.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial como homicídio simples.