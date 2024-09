Homem é encontrado morto com ferimento de faca em calçada

Campo Grande News

Um homem foi assassinado com uma facada no peito, na madrugada deste domingo (1º) e o corpo foi encontrado na calçada da Rua do Patrocínio com a Avenida dos Cafezais, região do Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Policiais militares e investigadores da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e Proteção à Pessoa) estiveram no local.

Não foram encontradas testemunhas, mas segundo o boletim de ocorrência, há câmeras de segurança que podem ter registrado o crime, conforme o Campo Grande News.

Além do ferimento no tórax, causado por uma faca, a vítima apresentava lesão na cabeça.

Durante perícia na cena de crime, foi encontrada uma faca com manchas de sangue na varanda de um comércio, que foi apreendida.

A vítima não portava documentos pessoais e, até o momento, não foi identificada. O boletim de ocorrência discorre que o homem aparenta ter idade entre 45 e 50 anos.