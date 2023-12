Homem é encontrado morto com sinais de atropelamento na BR-262

Divulgação Palmeiras

Com sinais de atropelamento, o corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quarta-feira (27), na MS 450, a 1 km da BR 262, próximo ao distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti.



Segundo o Sidrolândia News, a equipe da polícia foi acionada e encontrou o corpo aproximadamente 5 metros da via, em uma terra, com indícios sugerindo que ele teria sido arremessado naquele local.



Durante a investigação, foram encontrados pedaços de carenagens de um veículo de cor branca, sendo uma das peças identificadas como pertencente à marca GM.