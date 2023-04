Homem é encontrado morto com tiro no olho em Coronel Sapucaia

Corpo foi encontrado pela PM / Capitan Bado/ Reprodução

Jovem de 21 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (30), com um tiro no olho. O corpo estava na rodovia de ligação internacional de Coronel Sapucaia, cidade na fronteira com o Paraguai.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo estava próximo ao km 02 da rodovia. A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h35. A equipe encontrou jovem no asfalto sem os sinais vitais. Ele estava com capacete, havia uma perfuração, possivelmente por arma de fogo, no olho esquerdo.

O local foi isolado e a Perícia de Amambai compareceu. No local foi localizado uma cápsula deflagrada possivelmente arma de fogo calibre .22.

Após os levantamentos periciais, a Inter Pax local removeu o corpo ao IML (Instituto Médico Legal) de Amambai. O caso foi registrado como homicídio simples.