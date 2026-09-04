Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

Crime ocorreu na estrada de acesso ao Assentamento Urucum, em Corumbá / Divulgação

Um homem ainda não identificado oficialmente foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (04), nas proximidades da Mina 3A, na estrada de acesso ao Assentamento Urucum, em Corumbá. A vítima apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e uma lesão no pescoço.

A Polícia Militar foi acionada, por meio do Copom (Centro de Operações), após a denúncia de que havia um cadáver na região. No local, a equipe confirmou que o homem estava sem sinais vitais.

A perícia e o delegado de Polícia Civil compareceram à área e constataram os sinais de violência no corpo. A companheira da vítima indicou o ex-marido como possível suspeito do crime, relatando que ele teria um histórico de ameaças e ciúmes.

Diante das informações, os policiais realizaram diligências e localizaram o homem na Rua Cabral, na região central de Corumbá. O suspeito, 55 anos, estava em um veículo que havia sido indicado durante as apurações, mas negou ter cometido o homicídio.

Ele foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências cabíveis. As circunstâncias e a motivação do homicídio serão investigadas. O carro e o aparelho celular do suspeito foram recolhidos pela Polícia Civil, que deverá analisar os materiais no decorrer das apurações.

Suspeito foi preso pouco tempo após o crime, mas negou a autoria - Divulgação