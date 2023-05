Homem é encontrado morto depois de briga com andarilho em Selvíria

Divulgação

Josimar Cardoso Dos Santos, de 33 anos, foi encontrado morto na madrugada deste domingo, dia 30, no Centro de Selvíria, cidade na divisa do MS com SP. No corpo havia lesões no crânio. A suspeita é que o motivo seja desavença suposto um morador de rua.

O corpo da vítima estava em frente a própria residência na calçada, por volta da 0h, informou o Midiamax.

Conforme o portal, uma testemunha confessou que na tarde de sábado, dia 29, estava com a vítima e o irmão dela, quando foram até uma casa abandonada na Rua Irineu Fernandes. A casa abandonada é usada por um andarilho.

Na data, eles atearam fogo nas roupas e objetos do andarilho que estavam no imóvel e contou que o motivo seria porque ele havia feito o mesmo com Josimar, inclusive, havia o ameaçado de morte.

Ainda conforme a testemunha, o andarilho não tem família na cidade e que vive nas ruas.

O caso foi registrado como homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe.