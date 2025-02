Homem é encontrado morto em fazenda após discussão e ameaças com espingarda

Vítima encontrada sem vida / Coxim Agora

Na noite de quinta-feira (30), um homem de 46 anos foi encontrado sem vida embaixo de um carro em uma fazenda na região de São Gabriel do Oeste. A vítima, identificada como Valmir Freires Martins, apresentava ferimentos na cabeça.

De acordo com informações do site Coxim Agora, a Polícia Militar foi acionada após um homem comparecer à Companhia e informar que havia recebido uma ligação sobre o ocorrido. Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo de Valmir sob um Fiat Palio, com uma espingarda caída próximo ao corpo, além de manchas de sangue em tijolos e na grama.

Durante a investigação, a esposa da vítima apareceu no local e relatou que, momentos antes, havia discutido com o marido, que, em um acesso de raiva, teria pego a espingarda e feito ameaças de morte. Ela afirmou ter fugido para a parte de trás da fazenda, e disse que o sobrinho de Valmir, que estava passando as férias no local, tentou intervir. Em seguida, ela ouviu um disparo, mas estava distante e não conseguiu ver o que aconteceu.