Homem é encontrado morto em porta-malas de carro no Paraguai

Cecilio Marín Méndez, de 32 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro de passeio em Concepción, no Paraguai, durante a madrugada deste sábado, dia 6.

O homem apresentava um ferimento à bala na altura do olho esquerdo com um orifício de saída na parte traseira da cabeça.

O cadáver estava dentro do porta-malas do Toyota Allion branco. Considerando a localização do ferimento, a provável causa da morte seria traumatismo craniano causado por projétil de arma de fogo.

O caso está sendo investigado como homicídio doloso, enquanto ainda não há informações sobre os supostos autores.