Homem é encontrado morto em Ribas do Rio Pardo

Divulgação Polícia Civil

Foi identificado como Manoel Felix de Oliveira, de 63 anos, o idoso encontrado morto em uma estrada vicinal conhecida como Estrada dos Pintos, nas proximidades do bairro São Sebastião, em Ribas do Rio Pardo.

O corpo foi encontrado durante a tarde desta quarta-feira, 3.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a guarnição da Polícia Militar após encontrar Manoel na Estrada Itapeva com uma espingarda de calibre 22 no meio de suas pernas. Ao lado do corpo, um Fiat Uno de cor branca estava estacionado.

O caso é investigado e a polícia suspeita de suicídio.