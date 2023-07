Homem é encontrado morto na BR-262 após ser atropelado á 50 km de Aquidauana

No início da manhã desta quarta-feira, 12, militares do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foram acionados para atender um possível atropelamento na BR 262, km 436 à cerca de 50 km do município.

No local constaram que havia uma vítima, um homem já em óbito, o local foi preservado até a chegada da polícia Civil e aguarda uma equipe da perícia.

Até o momento na a informação sobre o modelo do veículo envolvido nesse acidente, nem sobre a identificação da vítima. O local do atropelamento foi próximo à fazenda Gruta Azul.