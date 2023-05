Polícia investiga morte de homem no assentamento Indaiá em Aquidauana

Rede Social

Jucelino Jaime dos Santos, de 50 anos, foi encontrado morto em casa residência, na tarde desta terça-feira, dia 9, no Assentamento Indaiá 3, em Aquidauana.

Segundo informações do registro policial, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na zona rural da cidade. Ao chegar no local, o pai da vítima, relatou aos militares que estava tomando banho quando ouviu um disparo de arma de fogo vindo da casa de seu filho.

Ao entrar na residência, ele teria encontrado a vítima caída ao lado da esposa, uma mulher de 51 anos. Uma guarnição da Polícia Militar isolou o local e aguardou a chegada da Polícia Científica de Aquidauana.

O delegado responsável pela investigação, Luis Fernando Domingos Mesquita, afirmou ao O Pantaneiro que, até o momento, a polícia trabalha no caso como morte a esclarecer. A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) foi até o assentamento para colher depoimentos das testemunhas, e o delegado aguarda os resultados dos laudos periciais para concluir as investigações.