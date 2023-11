Homem é encontrado morto em bairro de Campo Grande

Local onde o crime ocorreu / Bruna Marques, Campo Grande News

Homem identificado apenas como Júlio, foi encontrado morto no início da manhã desta sexta-feira (17), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. Levantamento inicial da perícia é que a vítima foi morta por espancamento.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Campo Grande News, o crime aconteceu durante a madrugada. A polícia suspeita que Júlio foi assassinado em outro local e o corpo desovado no cruzamento das Ruas Alcebíades Barbosa e Cláudio Manoel da Costa.

Júlio estava envolto em sangue no meio da rua. "Triste de ver", disse uma moradora que conhecia a vítima. A mulher, que terá a identidade preservada, afirmou que o rapaz era usuário de drogas e já estava "prometido", ou seja, jurado de morte.

Moradores da região comentaram que o cruzamento onde o corpo foi achado é "caótico" por conta da aglomeração de usuários de drogas.