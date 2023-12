Homem é esfaqueado, acusado foge e tem casa apedrejada

Caso foi atendido pela Polícia Militar / Divulgação

Um homem de 25 anos foi esfaqueado durante uma confraternização de Natal, na segunda-feira, 25, na rua da Fé, bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá.

A mãe relatou que o filho estava na casa do vizinho e depois de uma discussão com indivíduo, com o qual tem desavença, levou dois golpes de fac. Ele foi levado de imediato por outro vizinho para atendimento médico.

O acusado fugiu do local. A Polícia Militar foi chamada e foi até a residência dele, onde foi constatado, que um grupo, pouco antes da presença dos PMs, havia apedrejado a casa onde ele vive.

O homem não foi encontrado. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.