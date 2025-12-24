Acessibilidade

24 de Dezembro de 2025 • 21:09

Ocorrência

Homem é esfaqueado após briga na rodoviária de Aquidauana

Desentendimento entre colegas de trabalho terminou em violência na tarde desta quarta-feira (24)

Redação

Publicado em 24/12/2025 às 17:02

Atualizado em 24/12/2025 às 17:05

Você Repórter/ O Pantaneiro

Um homem foi esfaqueado nas costas e nas mãos após uma briga registrada na rodoviária de Aquidauana, na tarde desta quarta-feira (24). O caso envolveu dois indivíduos que, segundo informações apuradas, já possuíam uma rixa antiga, pois ambos trabalham em uma carvoaria no município.

De acordo com o relato, os dois homens já haviam se desentendido e entrado em confronto durante o período da manhã. No entanto, a situação se agravou no período da tarde, quando voltaram a se encontrar na rodoviária da cidade.

Ainda conforme as informações, um dos envolvidos teria chegado ao local portando uma barra de ferro e desferido um golpe nas costas do outro homem. Em reação, o indivíduo atingido sacou uma faca e desferiu golpes nas costas e nas mãos do agressor, alegando que agiu em legítima defesa.

Mesmo ferido, o homem esfaqueado conseguiu correr até o Posto Jato, onde recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, em seguida, foi encaminhado para atendimento médico.

A equipe do GETAM (Grupo Especial Tático de Motos) foi acionada, realizou a abordagem e encaminhou o autor da lesão corporal à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. A barra de ferro e a faca utilizadas durante a briga também foram apreendidas e apresentadas à autoridade policial para as providências cabíveis.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência e a responsabilidade de cada um dos envolvidos.

