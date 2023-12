Homem é esfaqueado após discussão em bar de Corumbá

Delegacia de Corumbá / Polícia Civil

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi esfaqueado no abdômen e braço na tarde de sábado, 2, em um bar da Rua Oriental esquina com Joaquim Murtinho, no Centro de Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido consciente e orientado, recebendo os primeiros atendimentos no local e levado para o Pronto Socorro da cidade.

O ferimento teria sido causado após uma discussão em um bar da região. O caso será investigado.