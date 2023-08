Homem é esfaqueado durante briga entre amigos em Costa Rica

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Homem de 33 anos foi esfaqueado durante uma briga entre amigos, na segunda-feira, dia 7, em uma conveniência localizada na Rua Esmeraldo, região central de Costa Rica. A vítima ficou com as vísceras expostas.

Conforme o site O Correio News, testemunhas relataram que o autor das facadas, um homem de 32 anos, estava com sua esposa no local e mais amigos, momento que ia voltar para casa, começou uma discussão com um dos amigos, vindo a esfaquear ele com quatro facadas, duas no abdômen, uma no braço e outra no ombro.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima em estado grave, onde passou por cirurgia de emergência.

A Polícia Militar realizou rondas no objetivo de localizar o autor, mas até o momento, ainda não foi encontrado. O caso foi registrado na Delegacia de Costa Rica.