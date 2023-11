Homem é esfaqueado em conveniência e socorrido em estado grave

Divulgação

Por volta das 00h45, desta quarta-feira (15), uma tentativa de homicídio foi registrada em uma conveniência, situada na rua Mozart Calheiros, no Izidro Pedroso, em Dourados.

Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido na ação.

Conforme informações policiais, ele estava na conveniência, quando um homem chegou e o esfaqueou. A vítima foi atingida com golpes de faca grande no ombro e no abdômen, sendo que ficou com vísceras expostas.

Populares socorreram a vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Devido a gravidade do caso, o mesmo foi transferido para o HV (Hospital da Vida).

A Polícia Militar foi acionada a após informações colhidas no local e rondas na região, localizou o autor nas imediações do Jardim Colibri. Ele estava ferido e precisou de atendimento médico, pois após a tentativa de homicídio, populares o atacaram e o agrediram.

O autor responderá por tentativa de homicídio. A faca usada no crime foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia