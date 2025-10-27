Acessibilidade

27 de Outubro de 2025 • 14:35

Polícia

Homem é esfaqueado em frente a conveniência em Aquidauana

Vítima de 29 anos sofreu cortes no braço e na mão e foi levada ao pronto-socorro

Redação

Publicado em 27/10/2025 às 14:13

Atualizado em 27/10/2025 às 14:16

O caso está sendo investigado / Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Na manhã de sábado (25), por volta das 8h34, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender uma ocorrência de agressão por arma branca na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou um homem de 29 anos, sentado em frente a uma conveniência. A vítima estava consciente e orientada, apresentando ferimentos cortantes na palma da mão e no antebraço esquerdo.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e encaminharam o homem ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ele permaneceu sob cuidados médicos. Segundo relato da vítima, o autor da agressão fugiu logo após o ataque.

As circunstâncias do crime e a identidade do agressor ainda não foram divulgadas. O caso está sendo investigado.

Mulher condenada por furtos é presa pela Polícia Civil em Três Lagoas

Saúde

Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde

Tempo

Frente fria muda o tempo e traz chuva para Aquidauana neste domingo

Após sábado de até 40°C, temperatura deve cair e chuva ganha força na região

