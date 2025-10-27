Homem é esfaqueado em frente a conveniência em Aquidauana

Vítima de 29 anos sofreu cortes no braço e na mão e foi levada ao pronto-socorro
O caso está sendo investigado / Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Na manhã de sábado (25), por volta das 8h34, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender uma ocorrência de agressão por arma branca na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana.
Ao chegar ao local, a guarnição encontrou um homem de 29 anos, sentado em frente a uma conveniência. A vítima estava consciente e orientada, apresentando ferimentos cortantes na palma da mão e no antebraço esquerdo.
Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e encaminharam o homem ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ele permaneceu sob cuidados médicos. Segundo relato da vítima, o autor da agressão fugiu logo após o ataque.
As circunstâncias do crime e a identidade do agressor ainda não foram divulgadas. O caso está sendo investigado.
